Alžírsky obranca Fares prestúpil zo SPAL-u do Lazia Rím

Rím 2. októbra (TASR) - Novou posilou talianskeho futbalového klubu Lazio Rím sa stal alžírsky reprezentant Mohamed Fares. Dvadsaťštyriročný obranca prišiel do tímu Serie A z druholigového SPAL-u, podľa médií sa prestupová čiastka pohybuje na úrovni osem miliónov eur.



Francúzsky rodák odohral päť sezón v Hellase Verona, do SPAL-u zamieril pred dvomi rokmi. Fares vynechal v minulej sezóne niekoľko mesiacov pre zranenie kolena a chýbal svojmu tímu, ktorý zostúpil z najvyššej talianskej súťaže do Serie B. Informáciu priniesla agentúra AFP. Dres Lazia oblieka aj slovenský reprezentačný stopér Denis Vavro.