Amorim chce udržať Mainooa i Garnacha v tíme: Svojich hráčov mám rád

Manchester 10. januára (TASR) - Portugalský futbalový tréner Ruben Amorim chce udržať Kobbieho Mainooa a Alejandra Garnacha aj naďalej v Manchestri United. Reagoval tak na fámy, že by klub mohol predať oboch hráčov, aby zmiernil vlastné finančné problémy.



United sa aktuálne nachádzajú na 13. mieste v tabuľke anglickej Premier League, pod vedením Amorima vyhrali len štyri z 12 zápasov. Klub stratil vo finančnom roku do vlaňajšieho júna 113,2 milióna libier, nachádzal sa tak piaty rok za sebou v červených číslach. Mainoo i Garnacho sú odchovanci akadémie "červených diablov", preto by sa peniaze z ich predaja pretavili do 100-percentného zisku v účtovníctve Manchestru.



"Svojich hráčov mám naozaj rád. Chcem si udržať mojich zverencov, najmä tých talentovaných. Som spokojný s tým, ako sa Mainoo zlepšuje, taktiež aj Garnacho. Skrátka, pri tvorbe kádra sa zameriavame na hráčov, ktorí zvládnu nároky. My musíme zlepšiť našu akadémiu, priviesť mladých talentovaných futbalistov. Hoci vieme, v akej pozícii sa klub nachádza, chceme si udržať najlepších hráčov, ktorých budujeme pre túto organizáciu," povedal Amorim podľa agentúry AFP.



Podľa informácií britských médií by mal v januári opustiť káder Marcus Rashford. Dvadsaťsedemročný útočník údajne tento týždeň rokoval s AC Miláno a záujem o neho prejavili aj ďalšie európske kluby vrátane Borussie Dortmund.