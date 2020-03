Ancelotti o koronavíruse: Británia si neuvedomuje vážnosť situácie

Liverpool 14. marca (TASR) – Tréner futbalistov Evertonu Carlo Ancelotti vytkol britskej vláde, že podceňuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu.



"Mám pocit, že Veľká Británia si neuvedomuje vážnosť situácie. Život tu na ostrovoch totiž pokračuje takmer bez obmedzení," povedal 60-ročný Talian pre denník Gazzetta dello Sport.



Nezabudol však vyzdvihnúť rozhodnutie Anglickej futbalovej asociácie (FA) prerušiť najvyššiu súťaž: "Vzhľadom na priebeh uplynulých hodín je to nepochybne správny krok. Za takýchto okolností sme jednoducho nemohli pokračovať. Zdravie je v tejto chvíli najdôležitejšie a to pre všetkých: tímy, fanúšikov, kluby a všetkých zamestnancov."



Napriek obozretnosti skúseného trénera má už modrý klub z Liverpoolu prvý prípad ochorenia. Pozitívny test na koronavírus mal stredopoliar Andre Gomes. "Podnikli sme potrebné opatrenia, no nie sme v karanténe. Gomes je v poriadku. Horúčka ustúpila a to je v tejto chvíli najdôležitejšie," povedal Ancelotti podľa AFP.



Bývalému lodivodovi Realu Madrid, Bayernu Mníchov či Chelsea Londýn robí starosti aj situácia v jeho rodnom Taliansku: "S ohľadom na tragédiu, ktorou si v súčasnosti prechádzame, nemá pre mňa momentálne futbal žiadny význam. Stojíme zoči-voči pandémii, čo je situácia, s ktorou nemá nikto z nás osobné skúsenosti. Rastúci počet úmrtí je hrozný. Toto je boj, na ktorý sa musíme sústrediť, všetko ostatné ide bokom."