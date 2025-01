Madrid 21. januára (TASR) - Taliansky futbalový tréner Carlo Ancelotti odmietol dohady o svojom odchode z Realu Madrid na konci prebiehajúcej sezóny. Podľa vlastných slov zotrvá tak dlho, ako bude klub potrebovať. Jeho súčasný kontrakt platí do roku 2026.



Informácie o potenciálnom odchode 65-ročného kormidelníka sa objavili v španielskych médiách. Ancelotti predĺžil zmluvu v decembri 2023, kedy kolovali informácie o jeho údajnom odchode na lavičku brazílskej reprezentácie. Momentálne pripravuje tím na stredajší zápas Ligy majstrov proti Salzburgu a špekulácie rázne odmietol.



"Či opúšťam Real Madrid? Nie. Chcem, aby to bolo veľmi jasné - nikdy nebudem rozhodovať o dátume svojho odchodu z tohto klubu. Nikdy. Jedného dňa tá chvíľa nastane, ale neviem, kedy to bude. Toto rozhodnutie nie je na mne, môže to byť ďalší zápas, môže to byť zajtra, o rok alebo o päť. Neviem. Plán je zostať tu s prezidentom Florentinom Perezom ďalšie štyri roky. Uvidíme, či sa budeme môcť rozlúčiť spoločne," citovala Ancelottiho agentúra DPA.



Jeho tím sa v nedeľu ujal vedenia v La Lige po zaváhaní Atletica Madrid na pôde nováčika Leganes (0:1) a výhre 4:1 nad Las Palmas. V novom formáte Ligy majstrov prehral tri zo šiestich zápasov, je na 20. mieste a bojuje o zaistenie miestenky v ďalšej fáze. Po stretnutí so Salzburgom uzavrie základnú fázu na pôde Brestu a Ancelotti stále dúfa v umiestnenie v najlepšej osmičke a priamy postup do osemfinále.



"Postup z najlepšej osmičky bude náročný, my musíme vyhrať posledné dva zápasy. V útoku sme veľmi dobrí, v obrane musíme toho zlepšiť veľa, to bude v tejto sezóne kľúčové," zhodnotil kouč. Proti rakúskemu tímu je otázny štart stredopoliara Eduarda Camavingu, ktorého trápi zranenie zadného stehenného svalu. Vo výbornej forme je naopak hviezdny Kylian Mbappe, ktorý vsietil v nedeľu dva góly a skóroval tak osemkrát v predošlých desiatich dueloch vo všetkých súťažiach.