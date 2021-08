Ancelotti vylúčil, že by sa mal Ronaldo v lete vrátiť do Realu

Madrid 17. augusta (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti vylúčil návrat Cristiana Ronalda do kráľovského klubu. Šesťdesiatdvaročný Talian pracoval s portugalským kanonierom v "bielom balete" v rokoch 2013 a 2015 a viaceré španielske médiá špekulovali, že by sa ich spolupráca mohla obnoviť.



Ronalda čaká v Juventuse posledná sezóna štvorročného kontraktu, ktorý podpísal v júli 2018 práve po príchode z Realu. V ňom vyhral pod Ancelottiho taktovkou Ligu majstrov, Copa del Rey, Superpohár UEFA a MS klubov.



Skúsený tréner však v utorok na twitteri uviedol, že nemá záujem dotiahnuť tridsaťšesťročného útočníka späť do hlavného mesta Španielska. "Cristiano je legenda Realu a mám voči nemu veľký rešpekt. Ale nikdy som nežiadal ani neplánoval toto leto ho podpísať," napísal. Informovala agentúra AFP.