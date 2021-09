Futbal: Ancelottiho netrápi kríza Barcelony, chváli Benzemu

Madrid 25. septembra (TASR) - Trénera futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelottiho neteší trápenie historického rivala v La Lige Barcelony. Ako zdôraznil 62-ročný kouč, sústreďuje sa iba na svoj tím.



Real pred víkendovými zápasmi 7. kola viedol najvyššiu španielsku súťaž so 16 bodmi, Katalánci sú až siedmi so sedembodovou stratou. "Koncentrujem sa na vlastné mužstvo. Nie som šťastný z toho, že iný tím prežíva zlé časy. Bez ohľadu na to, či je to Barcelona, alebo ktokoľvek iný," citovala agentúra DPA talianskeho trénera z tlačovej konferencie pred domácim zápasom s Villarrealom.



"Biely balet" neprehral v domácej súťaži už 24 duelov v sérii. Podobnú šnúru ťahal naposledy v sezóne 2016/2017, keď nepocítil trpkosť prehry v 28 stretnutiach. Zásluhu na dobrých výkonoch tímu má hlavne útočník Karim Benzema, ktorý sa gólom či asistenciou podieľal na 15 z 21 zásahov Realu v La Lige v tejto sezóne. Ancelotti si preto myslí, že francúzsky reprezentant by mohol za to dostať aj nomináciu na Zlatú loptu. "Za to, čo predvádza, si to zaslúži. Karim má však stále čas trofej získať. Toto nie je jeho posledná sezóna a on zreje ako víno," vychválil svojho zverenca tréner Realu.