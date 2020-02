Angličania, Škóti,Severní Íri zrušili hlavičkovanie na tréningoch detí

Londýn 24. februára (TASR) - Futbalové asociácie v Anglicku, Škótsku a Severnom Írsku zakázali v pondelok s okamžitou platnosťou hlavičkovanie na tréningoch detí v najmladších kategóriách. K opatreniu pristúpili na základe štúdie pod vedením Glasgowskej univerzity, podľa ktorej hrozí bývalým futbalistom 3,5-násobne vyššie riziko úmrtie na neurodegeneratívne ochorenie.



Deti zo základných škôl nebudú na tréningoch hlavičkovať vôbec, v kategóriách od 12 do 16 rokov bude táto herná činnosť obmedzená. Zmeny sa však netýkajú zápasov. "Štúdia nepoukazuje na priame prepojenie medzi hlavičkovaním a neurodegeneratívnym hrozbami u futbalistov, ale chceme eliminovať akékoľvek riziká," vysvetlila v stanovisku anglická FA.



Nové smernice vznikli v súlade s lekárskou komisiou Európskej futbalovej únie (UEFA), ktorá ich pripravuje pre celú Európu. "Je to len pokračovanie našej snahy odstrániť prebytočné hlavičkovanie z mládežníckeho futbalu. Podľa našich zistení je táto herná činnosť v stretnutiach len ojedinelá, pomôžeme trénerom a učiteľom, aby ju potlačili aj v tréningoch," povedal výkonný riaditeľ FA Mark Bullingham pre agentúru AFP. V USA zakázali hlavičkovanie u detí do 10 rokov, obmedzené pravidlá platia pre deti vo veku 11 až 13 rokov.