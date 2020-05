Anglická polícia navrhla neutrálne dejiská rizikových zápasov

Londýn 29. mája (TASR) - Anglická polícia uvažuje nad presunutím niektorých futbalových zápasov Premier League na neutrálnu pôdu. Dôvodom sú obavy z porušenia bezpečnostných opatrení súvisiacich s pandémiou koronavírusu. Tamojšiu najvyššiu súťaž by mali obnoviť 17. júna. Informoval o tom web BBC.



Podľa zástupcu šéfa polície Marka Robertsa sa to týka zápasov Manchestru City s Liverpoolom a Newcastlom, Manchestru United so Sheffieldom United, Newcastlu s Liverpoolom a liverpoolskeho derby. Zároveň aj zápasu, v ktorom by mohli "The Reds" spečatiť prvý ligový titul po 30 rokoch. Zverenci trénera Jürgena Kloppa vedú tabuľku s 25-bodovým náskokom pred "Citizens". Do konca súťaže zostáva odohrať deväť kôl.