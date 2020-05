Anglická Premier League príde o milióny libier za vysielacie práva

Londýn 12. mája (TASR) - Kluby najvyššej anglickej futbalovej súťaže môžu prísť o 340 miliónov libier z vysielacích práv aj v prípade, ak sa táto sezóna dohrá. Podľa BBC na to upozornili účastníkov Premier League počas pondelkového stretnutia, na ktorom rokovali o ďalšom postupe počas koronavírusovej krízy. Kompenzácie domácim a zahraničným vysielateľom by mohli byť ešte výraznejšie ak by došlo k skráteniu ročníka.



Výkonný riaditeľ Premier League Richard Masters už skôr odhadol stratu v prípade predčasného ukončenia sezóny minimálne na miliardu libier. "Oboznámili sme kluby so situáciou, podrobnosti sú však dôverné. Nech už to dopadne akokoľvek, čakajú nás výrazné straty," citoval Mastersa web BBC.



Premier League prerušili pre pandémiu koronavírusu 13. marca, v pondelok britská vláda oznámila, že minimálne do konca mája nepovolí žiadne športové podujatie. V krajine evidovali v utorok ráno viac ako 223-tisíc prípadov ochorenia COVID-19 a 32.065 úmrtí.