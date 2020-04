Antidopingová agentúra je pripravená na prípadný reštart nemeckej ligy

Berlín 23. apríla (TASR) – Nemecká antidopingová agentúra je nachystaná na prípadné obnovenie tamojšej najvyššej futbalovej súťaže. Bundesliga je pre pandémiu nového koronavírusu prerušená minimálne do 30. apríla, ale opätovne by sa mohla rozbehnúť 9. mája.



Agentúra komunikuje s Nemeckým futbalovým zväzom aj riadiacou ligovou organizáciou DFL. Je pripravená dodržiavať všetky hygienické predpisy vrátane nosenia ochrany tváre či dezinfekcie. Zároveň sa plánuje vrátiť k neohláseným antidopingovým kontrolám v kluboch, ktoré by vykonávala v separátnych miestnostiach.



"Národná antidopingová agentúra prijala všetky preventívne opatrenia a môže začať s odoberaním vzoriek krvi a moču, keď sa znova budú hrať zápasy," znelo stanovisko agentúry pre periodikum Der Spiegel.