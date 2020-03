Futbal: Anton Ondruš oslavuje jubilejné 70. narodeniny

Bratislava 27. marca (TASR) - Kapitán futbalových majstrov Európy 1976 Anton Ondruš oslavuje v piatok jubilejné 70. narodeniny. Najúspešnejšia časť jeho kariéry sa spája so Slovanom Bratislava a československou reprezentáciou. V roku 2008 mu udelili Cenu fair play za dlhoročnú úspešnú a príkladnú hráčsku činnosť, v marci 2016 ho uviedli do Siene slávy slovenského futbalu a pred ME 2016 ho Európska futbalová únia (UEFA) zaradila medzi 50 najlepších hráčov histórie ME.



Na ďalšom európskom šampionáte v roku 1980 vybojoval Ondruš bronz. Potom dostal súhlas na legálny odchod za hranice, vyskúšal si súťaže v Belgicku, Francúzsku a Švajčiarsku, kde vo veku 39 rokov ukončil hráčsku kariéru. Usadil sa v Thonone, francúzskom meste na brehu Ženevského jazera. "Žil som v zahraničí a tam som aj fungoval, ale pristal som i na spojenie s domovom. V Slovane som bol medzinárodným manažérom, krátko aj prezidentom, pri slovenskej reprezentácii som bol v tíme poradcov trénera Weissa pred a počas MS 2010, naďalej som ako konzultant k dispozícii s informáciami o všetkom, v čom môžem byť Slovensku nápomocný. Slováci sú u mňa vždy na prvom mieste. Prvá polovica života vo mne prevažuje, vtedy som zbieral aj futbalové úspechy, to sa nedá zabudnúť," povedal Ondruš pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ).