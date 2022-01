Gambia je tretím štvrťfinalistom Afrického pohára národov

Africký pohár národov - osemfinále:

Guinea - Gambia 0:1 (0:0)



Gól: 71. Barrow, ČK: 90.+3 Conte - 87. Njie

Bafoussam 24. januára (TASR) - Futbalisti Gambie sa stali tretím štvrťfinalistom Afrického pohára národov v Kamerune. V prvom pondelkovom osemfinálovom zápase v Bafoussame zdolali Guineu 1:0, rozhodol o tom 23-ročný útočník Musa Barrow z Bologne v druhom polčase.Zaujímavý zápas mohol mať strelca gólu už v úvodnom dejstve. Guinejský Mohamed Bayo šancu premrhal, jedovatú strelu ukázal aj Barrow, ale brankár mu ju zlikvidoval. Gambiu mohol dostať do vedenia Ebrima Darboe, po rýchlom protiútoku ale minul vzdialenejšiu tyč. Víťazi rozhodli o postupe medzi elitnú kontinentálnu osmičku v 71. minúte. Yusupha Bobb šikovne vysunul Barrowa. Ten ukázal odolnosť v súboji s obrancom, pretlačil sa do chladnokrvného zakončenia a strelil jediný gól duelu. V závere prišla Gambia o vylúčeného Yusuphu Njieho, ktorý dostal druhú žltú kartu a mohla na to doplatiť. V nadstavenom čase totiž Guinea v zúrivom nápore zovrela súpera a strelu jedného z jej hráčov brankár Gambie vyrazil končekmi prstov na brvno. Potom ešte dostal po druhej žltej aj červenú kartu guinejský Ibrahima Conte, výsledok sa už nezmenil. Gambia sa v boji o semifinále stretne s úspešnejším z dvojice Kamerun - Komory.