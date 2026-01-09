Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Africký pohár národov: Senegal zdolal Mali 1:0

Senegalský hráč Iliman Ndiaye(vľavo) strieľa úvodný gól v zápase štvrťfinále Afrického pohára národov Mali - Senegal v Tangieri 9. januára 2026. Foto: TASR/AP

V 27. minúte strelil jediný gól zápasu Iliman Ndiaye.

Autor TASR
Rabat 9. januára (TASR) - Futbalisti Senegalu sa stali prvými semifinalistami Afrického pohára národov 2026. V piatkovom štvrťfinálovom súboji zdolali hráčov Mali 1:0 a v stredu 14. januára ich čaká duel proti lepšiemu z dvojice Egypt - Pobrežie Slonoviny. Senegalu uľahčilo cestu za postupom vylúčenie Yvesa Bissoumu, ktorý videl v nadstavenom čase prvého polčasu červenú kartu po druhej žltej. Ešte predtým strelil v 27. minúte jediný gól zápasu Iliman Ndiaye.



Africký pohár národov

štvrťfinále:

Mali - Senegal 0:1 (0:1)

Gól: 27. I. Ndiaye. ČK: 45.+3 Bissouma (Mali) po druhej ŽK

