Africký pohár národov sa kvôli pandémii nemusí uskutočniť

Káhira 15. decembra (TASR) - Africký pohár národov vo futbale, ktorý je na programe od 9. januára do 6. februára, možno zrušia pre pandémiu.



Asociácia európskych klubov (ECA), ktorá reprezentuje popredné kluby starého kontinentu varuje, že pre obavy týkajúce sa zdravotného protokolu nedovolí účasť svojich hráčov na APN: „Konfederácia afrického futbalu zatiaľ nesprístupnila vhodný lekársky protokol pre turnaj,“ uviedla ECA v liste adresovanom Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA).



V anglickej najvyššej súťaži zvažujú, že svojim hráčom neumožnia účasť na podujatí, keďže by pre britské karanténne opatrenia vynechali veľa zápasov. Týkalo by sa to napríklad aj Liverpoolu, ktorý by prišiel hneď o troch hráčov vrátane Mohameda Salaha.