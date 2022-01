Africký pohár národov: Do osemfinále postúpili Kamerun a Burkina Faso

Africký pohár národov - A-skupina:

Yaoundé



Kapverdy - Kamerun 1:1 (0:1)

Góly: 53. Rodrigues - 39. Aboubakar



Bafoussam



Burkina Faso - Etiópia 1:1 (1:0)

Góly: 24. Bayala - 52. Kebede (z 11 m)





tabuľka A-skupiny:

1. Kamerun 3 2 1 0 7:3 7*



2. Burkina Faso 3 1 1 1 3:3 4*



3. Kapverdy 3 1 1 1 2:2 4



4. Etiópia 3 0 1 2 2:6 1

* - postup do osemfinále

Yaoundé/Bafoussam 17. januára (TASR) - Z A-skupiny Afrického pohára národov postúpili do osemfinále futbalové reprezentácie Kamerunu a Burkiny Faso.Organizátor šampionátu Kamerun remizoval v pondelkovom záverečnom súboji skupinovej fázy s Kapverdami 1:1 a so ziskom 7 bodov sa stal víťazom "áčka". Z druhého miesta sa do vyraďovacej fázy prebojovali po remíze 1:1 s Etiópiou hráči Burkiny Faso, ktorí v troch zápasoch nazbierali 4 body.Solídne vyhliadky na prienik do osemfinále spomedzi tímov z 3. miest v skupinách majú Kapverdy.