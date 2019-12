APOEL Nikózia prepustil trénera Dolla

Nikózia 9. decembra (TASR) - Cyperský futbalový majster APOEL Nikózia prepustil v pondelok "po vzájomnej dohode" nemeckého trénera Thomasa Dolla. Ten na tomto poste vydržal iba štyri mesiace.



Päťdesiattriročnému Dollovi sa stala osudnou ligová prehra s mestským rivalom Olympiakosom 0:2. Už vo štvrtok čaká APOEL duel skupinovej fázy Európskej ligy UEFA 2019/2020 proti FC Sevilla. Oba tímy majú istý postup do jarného šestnásťfinále.



"Dokázal previesť mužstvo ťažkými časmi a naplnil najväčší cieľ postúpiť do skupiny a EL a postúpiť z nej. Prajeme mu do budúcna všetko najlepšie," citovala agentúra AFP z klubového komuniké. Dočasným trénerom sa stane Loukas Hadjilouka.