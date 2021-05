Argentína je ochotná sama zorganizovať turnaj Copa America

Buenos Aires 27. mája (TASR) – Argentína oznámila Juhoamerickej futbalovej konfederácii (CONMEBOL), že je ochotná sama zorganizovať celý turnaj juhoamerického kontinentálneho šampionátu Copa America 2021.



Minulý týždeň odobrali spoluhostiteľské právo Kolumbii pre protesty proti prezidentovi Ivanovi Duquemu, ktoré zasiahli krajinu.



Prezident Argentíny Alberto Fernandez predstavil prísny protokol, o ktorom na osobnom stretnutí rokoval už aj s prezidentom CONMEBOL-u Alejandrom Dominguezom. Predmetom debaty bolo aj možné pridanie ďalších dejísk zápasov. Rozhodujúce slovo by však mal mať argentínsky minister zdravotníctva.



Copa America je na programe od 13. júna do 10. júla. Kolumbia požiadala o odloženie turnaja, nielen pre nepokoje v krajine, ale aj pre pandémiu koronavírusu. CONMEBOL však odkázal, že to už druhýkrát nie je možné. Šampionát sa pôvodne mal hrať v roku 2020.