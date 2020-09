Argentínčan Pereyra sa vrátil z Watfordu do Udinese

Miláno 29. septembra (TASR) - Argentínsky futbalový stredopoliar Roberto Pereyra sa po štyroch rokoch vrátil do Serie A. Z anglického Watfordu prestúpil do talianskeho klubu Udinese Calcio, s ktorým v pondelok podpísal trojročný kontrakt.



Dvadsaťdeväťročný odchovanec River Plate prvýkrát hral za Udinese už v rokoch 2011-2014. Následne odišiel do Juventusu Turín, s ktorým vybojoval dva majstrovské tituly a dvakrát získal Taliansky pohár. Do Watfordu zamieril v roku 2016. "Sme potešení, že sme boli schopní opäť angažovať Pereyru. Je to špičkový zahraničný futbalista, ktorého netreba bližšie predstavovať. Je to pre nás rozprávkový úlovok," uviedol na adresu staronovej posily technický riaditeľ Udinese Pierpaolo Marino. Watford aj Udinese zhodne vlastní rodina Pozzovcov, pripomenula agentúra AFP.