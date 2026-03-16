Pondelok 16. marec 2026
Argentínsky brankár Sergio Romero ukončil kariéru

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Buenos Aires 16. marca (TASR) - Argentínsky futbalový brankár Sergio Romero vo veku 39 rokov ukončil aktívnu kariéru. Bývalý reprezentant pôsobil v rokoch 2015–2021 v Manchestri United, v minulosti obliekal aj dres AS Monaco, Benátok či Bocy Juniors.

„Nastal čas uzavrieť jednu kapitolu. V budúcnosti by som chcel pôsobiť v úlohe hlavného trénera," uviedol pre juhoamerické médiá Romero, ktorý v drese Argentíny štartoval na MS 2010 v JAR a MS 2014 v Brazílii i na Copa America 2011 a 2015.
