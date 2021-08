Argentínsky klub Boca Juniors prepustil trénera Russa

Buenos Aires 17. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový klub Boca Juniors prepustil trénera Miguela Angela Russa po šiestich dueloch novej ligovej sezóny.



Šesťdesiatpäťročný Argentínčan v uplynulom ročníku priviedol klub k titulu, no v tom novom jeho zverenci nevyhrali ani jeden zo šiestich duelov a získali len štyri body. Priebežne im patrí 24. miesto v 26-člennej súťaži. Boca vypadla v júli v osemfinále Pohára osloboditeľov po prehre s brazílskym Atleticom Mineiro. Sedem jej hráčov, vrátane bývalého obrancu Manchestru United Marcosa Roja, následne vypočúvala polícia pre obvinenia z vandalizmu a útoku na súperových hráčov.



Pre Russa to bolo druhé pôsobenie na lavičke Bocy. Prvé trvalo len rok, no s klub získal Pohár osloboditeľov 2007.



Tím dočasne povedie doterajší tréner mládeže Sebastian Battaglia. Informovala agentúra AFP.