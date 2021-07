Argentínsky obranca Balerdi prestúpil z Dortmundu do Marseille

Berlín 3. júla (TASR) - Argentínsky futbalista Leonardo Balerdi sa stal oficiálne hráčom Olympique Marseille. Vo francúzskom klube bol už v uplynulej sezóne na hosťovaní z Borussie Dortmund, teraz ho účastník Ligue 1 získal na trvalý prestup.



Ako informovala agentúra dpa, 22-ročný obranca po úspešnej lekárskej prehliadke podpísal s Olympique zmluvu do roku 2026. Podľa médií dostala Borussia za neho odstupné 11 miliónov eur plus bonusy. Balerdi prišiel do Dortmundu v roku 2019 z Bocy Juniors za 15,5 milióna eur, no nedokázal v tíme naplniť očakávania. V Bundeslige si pripísal iba sedem štartov. Za Marseille nastúpil v minulom ročníku 16-krát a dal dva góly.