Arsenal Londýn posilní obranca White

Londýn 30. júla (TASR) – Anglický futbalový klub FC Arsenal získal obrancu Bena Whitea. Dvadsaťtriročný hráč prišiel do Londýna z tímu Brighton & Hove Albion za 58,5 milióna eur.



Podľa medializovaných informácií podpísal anglický reprezentant, ktorý v minulej sezóne odohral 36 zápasov v najvyššej súťaži, zmluvu do leta 2025.



„Benovo angažovanie malo vysokú prioritu a je skvelé, že sa to podarilo. Je to inteligentný obranca, ktorý medzi nás zapadne," cituje internetový portál goal.com slová trénera Mikela Artetu.