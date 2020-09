Arsenal Londýn získal islandského brankára Runarssona

Londýn 21. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub Arsenal Londýn podpísal štvorročnú zmluvu s islandským brankárom Runarom Alexom Runarssonom. Ten doteraz pôsobil vo francúzskom Dijone.



Dvadsaťpäťročný Runarsson má nahradiť Argentínčana Emiliana Martineza, ktorý odišiel do Aston Villy. Islanďan by mal kryť chrbát jednotke "gunners" Berndovi Lenovi. Prestupová suma je 1 milión libier (cca 1,09 milióna eur), informovala agentúra AFP. "Chceme vytvoriť konkurenčné prostredie na tento post a tešíme sa, že sme získali Alexa," povedal pre klubový web tréner Arsenalu Mikel Arteta.



Runarsson prišiel do Dijonu v júli 2018 a v minulej sezóne v ňom vo všetkých súťažiach odchytal 13 zápasov. Kariéru začal v KR Reykjavík, následne prestúpil do FC Nordsjaelland.