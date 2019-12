Bič plieskal po obrátke. Arsenal zastavil negatívnu sériu

Londýn 10. decembra (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn zastavili v pondelňajšom stretnutí anglickej Premier League neúspešnú sériu. Zo zisku troch bodov sa tešili po šnúre deviatich súťažných duelov bez víťazstva, keď na štadióne West Hamu United zvíťazili 3:1.



"Kanonieri" sa naposledy tešili z triumfu v zápase Európskej ligy UEFA 24. októbra, keď na Emirates Stadium zdolali portugalský Guimaraes 3:2. Odvtedy zaznamenali v EL jednu remízu a prehru, v domácom pohári vypadli s FC Liverpool a v ligovej súťaži nevyhrali šesť zápasov. Dva prehrali a v štyroch remizovali.



Po prehre 1:2 s Frankfurtom v EL 28. novembra došla manažmentu klubu trpezlivosť a z funkcie hlavného trénera odvolal Unaia Emeryho. Tím dočasne prevzal bývalý stredopoliar Arsenalu Freddie Ljungberg, ktorý sa z triumfu tešil v treťom dueli po prevzatí mužstva.



Zápas sa vyvíjal lepšie pre West Ham. Domáci viedli od 38. minúty po hlavičke Angela Ogbonnu. "Kanonierom" sa však v druhom polčase podarilo otočiť skóre londýnskeho derby vďaka trom presným zásahom v priebehu deviatich minút. "V prvom polčase sme boli letargickí, mali sme málo pohybu, ale cítil som, že po prestávke to môže byť lepšie a dokázali sme to," povedal Ljunberg pre klubový web.



Do streleckej listiny sa postupne zapísali Gabriel Martinelli, Nicolas Pepe a Pierre-Emerick Aubameyang. "Hráči to urobili úžasne. Mali sme plán, chceli sme rýchlejšie posúvať loptu. Bolo pre mňa úžasné to sledovať. West Hamu dochádzali sily, od 60. minúty sme hrali naozaj dobrý futbal. Takto chceme hrať stále. Ale samozrejme, nechceme sa nechať uniesť týmto zápasom. Čaká nás ešte veľa práce, ale hráčom patrí rešpekt za to, ako dokázali zápas otočiť v druhom polčase."