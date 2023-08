Arteta chce, aby sa prestupové okno v SPL uzatváralo rovnako ako v PL

Londýn 25. augusta (TASR) - Španielsky futbalový tréner Mikel Arteta z Arsenalu Londýn chce, aby sa prestupové obdobie v Saudskej profesionálnej lige (SPL) uzatváralo v rovnakom čase ako v európskych súťažiach. Prestupové okno Premier League sa uzavrie budúci piatok, ale saudské kluby budú môcť podpisovať a registrovať nových hráčov až do 20. septembra.



To znamená, že kluby anglickej súťaže môžu prísť o futbalistov bez toho, aby ich mohli nahradiť. "Saudská Arábia je ďalší konkurent a prináša nové možnosti pre hráčov, trénerov a ľudí, ktorí pracujú v tomto odvetví. Určite je problémom, že prestupové okno v Saudskej Arábii trvá dlhšie. Ale ja nemôžem urobiť rozhodnutie za klub. Do tohto procesu je zapojených veľa ľudí a istotne by sa k tomu mali vyjadriť aj majitelia," uviedol Arteta pre agentúru AFP.