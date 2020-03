Arteta a jeho rodina sa už uzdravili po nákaze koronavírusom

Londýn 27. marca (TASR) – Tréner futbalistov Arsenalu Londýn Mikel Arteta sa podľa vlastných slov už úplne zotavil po nákaze koronavírusom. Španiel mal pozitívny test 12. marca po stretnutí s majiteľom Olympiakosu Pireus Evangelosom Marinakisom.



Arteta to uviedol pre oficiálnu stránku klubu včera, keď oslávil svoje 38. narodeniny. "Už som úplne v poriadku, pre mňa to bolo ako normálny vírus. Mal som tri či štyri dni, ktoré boli ťažké, s teplotami, suchým kašľom a nepríjemnými pocitmi na hrudi," uviedol.



Tréner Arsenalu bol prvý člen klubov Premier League, ktorému potvrdili nákazu novým koronavírusom. Stalo sa tak 12. marca a o deň neskôr prerušili najvyššiu anglickú futbalovú súťaž. Arteta uviedol, že vírusom sa nakazila aj jeho manželka a ich opatrovateľka, ale jeho tri deti nie. "No už sme všetci v poriadku," dodal tréner.