Arteta o Gyökeresovi: Na posilnenie tímu máme ešte dostatok času

Singapur 21. júna (TASR) - Tréner anglického futbalového klubu Arsenalu Mikel Arteta nechcel komentovať možný príchod švédskeho útočníka Viktora Gyökeresa, no uviedol, že na posilnenie tímu má „ešte dostatok času“.



„Zatiaľ nie je súčasťou našej skupiny,“ uviedol tréner Arsenalu, ktorý tento týždeň čakajú prípravné zápasy s AC Milánom a Newcastlom United.



Londýnsky klub ponúkol za švédskeho útočníka vyše 80 miliónov eur, no s jeho zamestnávateľom Sportingom Lisabon sa stále nedohodol na prestupe. Gyökeres v uplynulej sezóne strelil 54 gólov v 52 zápasoch vo všetkých súťažiach. Arteta cez leto získal do tímu Kepu Arrizabalagu a Noniho Maduekeho z Chelsea, Christiana Norgaarda z Brentfordu a Martina Zubimendiho z Realu Sociedad.



„V prestupovom období je ešte stále veľa času a my stále hľadáme hráčov. Máme ich málo a musíme zvýšiť hĺbku aj kvalitu kádra. Zatiaľ sa však sústredím na hráčov, ktorých už máme, a som veľmi spokojný s tým, čo som doteraz videl,“ dodal Arteta.