Arteta po výhre v derby verí v bod obratu

Londýn 27. decembra (TASR) – Futbalisti Arsenalu Londýn pretrhli v anglickej Premier League šnúru ôsmich zápasov bez víťazstva. V sobotňajšom londýnskom derby zdolali na domácom ihrisku Chelsea 3:1. Hostia po prehre spadli v neúplnej tabuľke na 7. miesto, Arsenal poskočil na 14. pozíciu.



Arsenal sa v lige naposledy tešil z triumfu 1. novembra, keď zdolal na Old Trafforde futbalistov Manchestru United 1:0. Zverenci Mikela Artetu pritom nemali pred zápasom ideálnu pozíciu. Pred zápasom



Obranca Gabriel nastúpil do karantény, pretože bol v kontakte s človekom s pozitívnym testom na koronavírus. Dobre sa necítili ani David Luiz a Willian, obaja mali však podľa klubu nedávno negatívny test. Do zápasu však nastúpiť nemohli a podľa informácií z tábora kanonierov budú ich stav naďalej monitorovať. Ľahšie zranenie trápilo aj kapitána Pierra-Emericka Aubameyanga, ktorý zostal na lavičke náhradníkov.



Prvú šancu mali hostia po priamom kope, ale Mason Mount opečiatkoval iba žrď. V 35. minúte premenil penaltu Alexandre Lacazette a Arsenal viedol. Minútu pred koncom polčasu Granit Xhaka z priameho kopu zvýšil na 2:0.



Po prestávke strelil lišiacky tretí gól Bukayo Saka a Arsenal mal potom aj ďalšie šance. Záver však hostia dokázali zdramatizovať, keď v 85. minúte Tammy Abraham znížil na 1:3. V nadstavenom čase potom Jorginho kopal penaltu, Bernd Leno ju však zneškodnil a kanonieri mohli oslavovať.



„Najdôležitejší je dnes výsledok. Naozaj sme toto víťazstvo už potrebovali. V uplynulých ôsmich týždňoch sme nemali šťastie a boli sme frustrovaní z našich výsledkov. Takže toto je pre nás veľký deň. Som rád za hráčov a fanúšikov. Nemali dlho dôvod na radosť, tak som rád, že môžu trochu oslavovať. Dúfam, že toto bude bod obratu a v tíme narastie sebavedomie," citovala agentúra DPA Artetu.



„Keď nehráte dobre, aj ďalšie veci idú proti vám a neprikloní sa ani šťastie na vašu stranu. V iný deň by sme možno premenili penaltu a bojoval o obrat, ale nie v tento," skonštatoval tréner The Blues Frank Lampard.



Šláger sa hral aj na ihrisku Leicestru City, ktorý remizoval s Manchestrom United 2:2. Gólový účet stretnutia otvoril v 23. minúte Marcus Rashford. Z pravej strany vystrelil pozdĺž pokutového územia stredopoliar Daniel James, k lopte sa vzápätí dostal Bruno Fernandes, ktorý ľahkým dotykom zmenil trajektóriu lopty a poslal ju do pokutového územia.



Útočník hostí vzápätí nedal brankárovi Kasperovi Schmeichelovi šancu. Domáci vyrovnali v 31. minúte, keď Harvey Barnes prekonal ľavačkou Davida de Geu strelou k ľavej žrdi. Po prestávke vrátil hosťom vedenie Bruno Fernandes, ale posledné slovo mal domáci Jamie Vardy, ktorý päť minút pred koncom upravil dvanástym gólom v sezóne na konečných 2:2.



„Nemyslím si, že by som mal dostať nejaké veľké uznanie za ten gól. Strela totiž podľa mňa išla vedľa a bol tam teč obrancu. Ale získali sme bod a myslím si, že bol poriadne vydretý," uviedol Vardy.



„Marcus dal dôležitý gól a som rád, že sa strelecky presadil. Sme ale nespokojní, že sme nezvíťazili. Mali sme totiž veľa dobrých šancí. Bod nie je zlý, no chceli sme všetky," vyjadril sa tréner červených diablov Ole Gunnar Solskjaer. MUFC nevyužil šancu na vyrovnanie rekordu Chelsea z roku 2008 v počte jedenástich triumfov v sérii na ihriskách súperov.