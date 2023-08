Artetu rozladila žltá karta pre Tomiyasuho: Hrajme so stopkami

Londýn 22. augusta (TASR) - Futbalisti Arsenalu Londýn potvrdili dobrý vstup do nového ročníka anglickej Premier League víťazstvom na pôde Crystal Palace 1:0. "Kanonieri" dohrávali od 67. minúty v desiatich bez vylúčeného Takehira Tomiyasuho, ktorý dostal jednu z dvoch žltých kariet za zdržovanie hry pri vhadzovaní. Tréner Arsenalu Mikel Arteta s verdiktom nesúhlasil a navrhol pre dôslednosť používanie stopiek.



Pre Arsenal to bol jubilejný 200. triumf na ihriskách súperov v rámci najvyššej anglickej súťaže. Hostia mali v prvom dejstve prevahu v držaní lopty (69:31) aj v početnosti streľby (9:4). Úvodného presného zásahu sa však dočkali až po zmene strán, keď si vypýtal pokutový kop Eddie Nketiah. Loptu si na biely bod postavil Martin Ödegaard, ktorý poslal brankára Sama Johnstonea na opačnú stranu a penaltu premenil. Po hodine hry prišlo v Selhurst Parku ku kontroverznému momentu, keď obranca Arsenalu Tomiyasu videl žltú kartu za zdržovanie hry pri vhadzovaní a už o sedem minút neskôr musel po druhom žltom napomenutí od hlavného rozhodcu Davida Cootea opustiť ihrisko a "The Gunners" dohrávali v desiatich. Arbitri v anglickej Premier League po sprísnení pravidiel rozdali v úvodných dvoch hracích týždňoch až 14 žltých kariet za zdržovanie hry. Mikel Arteta je presvedčený, že Tomiyasu hru nezdržoval a verdikt nebol správny: "Pre mňa to nie je problém, rozhodca rozhoduje. Jediná vec, o ktorú žiadame, je dôslednosť. Ak nie, musíme hrať so stopkami, aby sme pochopili čo je a čo nie je zdržovanie hry."



Arsenal dohrával spolu s nadstaveným časom viac ako polhodinu v desiatich. Domáci prevzali iniciatívu a hostia sa sústredili na bránenie tesného náskoku. Arteta postupne stiahol ofenzívnu štvoricu Martinelli, Nketiah, Saka a Ödegaard a na prehustenie bloku poslal na ihrisko defenzívnych hráčov (Gabriel, Zinčenko, Kiwior, Jorginho). To sa ukázalo ako dobrý krok a Arsenal ubránil výsledok 1:0. "Skvelé víťazstvo. Som veľmi šťastný. Hrať vonku 30 minút s desiatimi hráčmi je nesmierne ťažké. Niektorí hráči fyzicky trpeli, no náhradníci boli skvelí, vedeli, čo majú robiť. Prekonali sme to a vďaka tomu budeme lepší,," citovala španielskeho kouča agentúra AFP.



Domáci tréner Roy Hodgson si uvedomoval, že jeho tím hral v početnej výhode, no zároveň poukázal na silu súpera. Svoj tím pochválil za výkon aj napriek tomu, že vyšiel bodovo naprázdno. "Som v pokušení povedať, že sme si za tento zápas niečo zaslúžili. Keď bol Arsenal v desiatich, dali sme do toho všetko. Majú však kvalitný tím a dokázali ubrániť naše úsilie. Mali okolo brankára veľa hráčov, takže sme cez nich nevedeli prejsť, ale to sa stáva. V zápase bolo pre mňa veľmi málo sklamaní. Myslím si, že v iný deň by sme sa cítili šťastnejší a boli na seba hrdí," dodal skúsený 76-ročný kormidelník.



Pre Arsenal to bol v Premier League 200. zápas s čistým kontom na ihrisku súpera. Londýnčania sa stali iba tretím klubom, ktorému sa podarilo dosiahnuť túto métu. Viac majú na konte len Manchester United (205) a FC Chelsea (204). Pod vedením Artetu si udržali čisté konto v 28 zo 68 zápasov vonku (41 percent).