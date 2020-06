Arthur prestúpil za 72 miliónov eur z FC Barcelona do Juventusu

Madrid 29. júna (TASR) – Brazílsky futbalista Arthur Melo posilní od sezóny 2020/2021 káder Juventusu Turín. Úradujúci taliansky majster sa v pondelok dohodol s vedením FC Barcelona na prestupe 23-ročného stredopoliara, za ktorého zaplatil Kataláncom 72 miliónov eur. Ďalších desať miliónov môže získať španielsky šampión na prípadných bonusoch, informovala agentúra AFP.



Arthur odštartoval profesionálnu kariéru v Gremiu, do Barcelony prišiel v júli 2018, keď podpísal s klubom šesťročnú zmluvu. Skóroval hneď pri svojom debute za blaugranas, keď sa strelecky presadil v prípravnom zápase s Tottenhamom. Počas dvoch rokov nastúpil za Barcelonu v 48 ligových zápasoch, v ktorých strelil tri góly. Na konte má aj 20 štartov v reprezentačnom A-tíme.



Podľa AFP by mal opačným smerom putovať v separátnom prestupe bosniansky stredopoliar Miralem Pjanič. Arthur aj Pjanič zostanú vo svojich súčasných mužstvách až do konca ročníka 2019/2020, ktorý zahŕňa aj augustovú vyraďovaciu časť Ligy majstrov.