AS Monaco odvolalo Morena, novým trénerom sa stane Kovač

Monako 18. júla (TASR) - Španielsky futbalový tréner Roberto Moreno nebude pokračovať na lavičke AS Monaco. Vedenie účastníka najvyššej francúzskej súťaže ho odvolalo po piatkovom prípravnom zápase s FC Bruggy, informoval portál lequipe.fr. Vo funkcii by ho mal nahradiť Niko Kovač, ktorý vlani v novembri skončil v Bayerne Mníchov.



Moreno pôsobil v Monaku od decembra 2019, no výsledkami neoslnil. Pred ukončením Ligue 1 pre pandémiu koronavírusu dosiahol päť víťazstiev a tri remízy, štyrikrát jeho zverenci prehrali a napokon skončili v tabuľke na deviatom mieste.