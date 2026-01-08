< sekcia Šport
AS Rím chce získať na hosťovanie Raspadoriho z Atletica Madrid
Podľa talianskych médií by mal odísť do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny.
Autor TASR
Rím 8. januára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Giacomo Raspadori je blízko k odchodu do AS Rím. Bývalý útočník Neapola je momentálne v Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.
V drese „Los Colchoneros" však Raspadori nedostáva príliš veľa príležitostí. Podľa talianskych médií by mal odísť do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny. Rimania by následne mohli využiť opciu a získať hráča na trvalý prestup.
