Štvrtok 8. január 2026
AS Rím chce získať na hosťovanie Raspadoriho z Atletica Madrid

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Podľa talianskych médií by mal odísť do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny.

Autor TASR
Rím 8. januára (TASR) - Taliansky futbalový reprezentant Giacomo Raspadori je blízko k odchodu do AS Rím. Bývalý útočník Neapola je momentálne v Atleticu Madrid, ktorého dres oblieka aj slovenský obranca Dávid Hancko.

V drese „Los Colchoneros" však Raspadori nedostáva príliš veľa príležitostí. Podľa talianskych médií by mal odísť do AS Rím na hosťovanie do konca sezóny. Rimania by následne mohli využiť opciu a získať hráča na trvalý prestup.
