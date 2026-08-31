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AS Rím triumfoval v 2. kole Serie A na pôde Lecce 4:0
AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.
Autor TASR
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Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti AS Rím nadviazali na svoj triumf 4:0 z úvodného kola talianskej Serie A proti Fiorentine a rovnakým výsledkom zvíťazili v pondelok aj na pôde US Lecce. „Rimania“ rozhodli o svojom plnom bodovom zisku už v prvom polčase, v ktorom skórovali trikrát.
Dva góly strelil Donyell Malen, na 3:0 upravil po necelej polhodine hry Matias Soule. Štvrtý presný zásah pridal 19-ročný Rodrigo Mora, ktorý si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku po prestupe z Porta.
AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, S „belasými“ sa stretne 20. októbra na Stadio Olimpico.
Dva góly strelil Donyell Malen, na 3:0 upravil po necelej polhodine hry Matias Soule. Štvrtý presný zásah pridal 19-ročný Rodrigo Mora, ktorý si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku po prestupe z Porta.
AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, S „belasými“ sa stretne 20. októbra na Stadio Olimpico.
Serie A - 2. kolo:
US Lecce - AS Rím 0:4 (0:3)
Góly: 4. a 23. Malen, 25. Soule, 65. Mora
US Lecce - AS Rím 0:4 (0:3)
Góly: 4. a 23. Malen, 25. Soule, 65. Mora