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AS Rím triumfoval v 2. kole Serie A na pôde Lecce 4:0

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Na snímke hráč AS Rím Paulo Dybala (vľavo) beží s loptou v zápase 2. kola talianskej Serie A vo futbale US Lecce - AS Rím v Lecce v pondelok 31. augusta 2026. Foto: TASR/AP

AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov.

Autor TASR
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Rím 31. augusta (TASR) - Futbalisti AS Rím nadviazali na svoj triumf 4:0 z úvodného kola talianskej Serie A proti Fiorentine a rovnakým výsledkom zvíťazili v pondelok aj na pôde US Lecce. „Rimania“ rozhodli o svojom plnom bodovom zisku už v prvom polčase, v ktorom skórovali trikrát.

Dva góly strelil Donyell Malen, na 3:0 upravil po necelej polhodine hry Matias Soule. Štvrtý presný zásah pridal 19-ročný Rodrigo Mora, ktorý si otvoril strelecký účet v novom pôsobisku po prestupe z Porta.

AS Rím bude súperom Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov, S „belasými“ sa stretne 20. októbra na Stadio Olimpico.



Serie A - 2. kolo:

US Lecce - AS Rím 0:4 (0:3)

Góly: 4. a 23. Malen, 25. Soule, 65. Mora
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