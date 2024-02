AS Rím zdolal Turín 3:2

26. kolo Serie A:



AS Rím - FC Turín 3:2 (1:1)



Góly: 42., 58. a 69. Dybala (prvý z 11 m) - 44. Zapata, 89. Huijsen (vlastný)

Rím 26. februára (TASR) - Futbalisti AS Rím zvíťazili v pondelkovom zápase 26. kolo talianskej Serie A nad FC Turín 3:2 a upevnili si šieste miesto v tabuľke. Všetky ich góly strelil Argentínčan Paolo Dybala, pre ktorého to bol prvý hetrik od októbra 2018 a premiérový v drese AS. Turín zostal na desiatej priečke.