AS Rím získal amerického obrancu Reynoldsa z Dallasu

Rím 1. februára (TASR) – Taliansky klub AS Rím získal do kádra amerického futbalistu Bryana Reynoldsa. Obranca prichádza na hosťovanie z tímu zámorskej MLS FC Dallas.



Rimania sa taktiež zaviazali ku kúpe hráča, prestupová čiastka by mohla dosiahnuť až 12,5 milióna eur. Mládežnícky reprezentant USA nastúpil za Dallas na 29 duelov. Informovala o tom agentúra AFP.