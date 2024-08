AS Rím získal kráľa strelcov La Ligy Dovbyka

Rím 2. augusta (TASR) - Ukrajinský futbalový reprezentant Arťom Dovbyk prestúpil z Girony do AS Rím. Dvadsaťsedemročný útočník bol v uplynulej sezóne najlepším strelcom španielskej La Ligy. Aj vďaka jeho 24 gólom obsadila Girona tretie miesto a prvýkrát v klubovej histórii sa kvalifikovala do Ligy majstrov.



Dovbyk odohral všetky tri zápasy za národný tím na ME v Nemecku bez streleckého zápisu. Ukrajinci nepostúpili do osemfinále zo základnej E-skupiny, v ktorej ako jediní dokázali zdolať Slovensko (2:1). Informovala APA.