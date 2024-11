VIDEO: AS Trenčín remizoval s Olympiakosom 1:1

mládežnícka Liga majstrov



3. kolo majstrovskej vetvy - prvý zápas:



AS Trenčín - Olympiakos Pireus 1:1 (1:0)



Góly: 36. Hájovský - 56. Pnevmonidis



Trenčín 27. novembra (TASR) - Futbalisti AS Trenčín do 19 rokov remizovali v stredajšom prvom zápase 3. kola majstrovskej vetvy mládežníckej Ligy majstrov s gréckym Olympiakosom Pireus 1:1. Domácich poslal do vedenia v 36. minúte kapitán Tadeáš Hájovský, o vyrovnanie sa postaral po prestávke Stavros Pnevmonidis.Odveta na pôde obhajcu trofeje UEFA Youth League je na programe 11. decembra.