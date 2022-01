Aston Villa vyhrala nad Evertonom, zápas poznačil nepríjemný incident

Premier League - 23. kolo:



FC Everton - Aston Villa 0:1 (0:1)



Gól: 45.+4. Buendia



Londýn 22. januára (TASR) - Futbalisti Aston Villy zvíťazili v sobotnom zápase 23. kole anglickej Premier League na ihrisku Evertonu 1:0. O jediný gól sa v nadstavenom čase prvého polčasu postaral Argentínčan Emiliano Buendía.Stretnutie poznačil aj nepríjemný incident, ktorého obeťou bol Francúz Lucas Digne. Obrancu, ktorý minulý týždeň prestúpil do Villy práve z Evertonu, trafila do hlavy fľaša hodená z hľadiska počas oslavy víťazného gólu, na ktorý prihral. Po incidente dokázal pokračovať a hral do konca duelu.