Barcelona sa v La Lige posunula na tretie miesto

La Liga – 2. kolo:



Athletic Bilbao – FC Barcelona 2:3 (1:2)



Góly: 3. Williams, 90. Muniain – 38. a 62. Messi, 14. Pedri

Madrid 7. januára (TASR) – V stredajšej dohrávke 2. kola najvyššej španielskej futbalovej La Ligy zvíťazila FC Barcelona na ihrisku Athletica Bilbao 3:2. V tabuľke sa posunula na 3. miesto a na vedúce Atletico Madrid, ktoré má ale ešte dva zápasy k dobru stráca sedem bodov.Baskov dostal do vedenia už v 3. minúte Iňaki Williams, ktorý pekne zakončil sólo z polovice ihriska okorenené zasekávačkou na obrancu Clementa Lengleta. Katalánci sa ale oklepali, v 14. minúte vyrovnal po prekrásnej akcii na jeden dotyk s dlhou prihrávkou Lionela Messiho a spätným centrom Frenkieho de Jonga chladnokrvnou hlavičkou do prázdnej brány Pedri. Messi si založil gólovú akciu aj v 38. minúte, keď vysunul Pedriho, tem mu loptu šikovnou pätičkou vrátil do pozície a kapitán hostí po zemi filigránsky obstrelil domáceho brankára. Messi v 62. minúte strelil svoj druhý gól, keď v šestnástke po prihrávke od Antoineho Griezmannovi nekompromisne strelou od brvna opäť rozvlnil sieť. Bilbao ešte v 90. minúte znížilo vďaka Ikerovi Muniainovi, ale vyrovnať sa mu už nepodarilo.