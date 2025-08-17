Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Futbalisti Athleticu Bilbao vstúpili do nového ročníka La Ligy úspešne

Hráči Getafe CF zvíťazili na pôde Celty Vigo 2:0.

Madrid 17. augusta (TASR) - Futbalisti Athleticu Bilbao vstúpili do nového ročníka španielskej La Ligy úspešne. Baskický tím zvíťazil v nedeľňajšom zápase 1. kola nad FC Sevilla 3:2. Domáci síce v druhom polčase stratili dvojgólové vedenie, v 81. minúte však zaznamenal rozhodujúci presný zásah striedajúci stredopoliar Robert Navarro.

Hráči Getafe CF zvíťazili na pôde Celty Vigo 2:0. Klub z predmestia Madridu poslal do vedenia v 47. minúte Adrian Liso, plný bodový zisk hostí poistil v 72. minúte Christantus Uche.



La Liga - 1. kolo:

Athletic Bilbao - FC Sevilla 3:2 (2:0)

Góly: 36. N. Williams (z 11 m), 43. Sannadi, 81. Navarro - 60. Lukebakio, 72. Agoume



Celta Vigo - Getafe CF 0:2 (0:0)

Góly: 47. Liso, 72. Uche
