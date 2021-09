Atletico opäť skončilo iba s bezgólovou remízou

Madrid 19. septembra (TASR) - Obhajca majstrovského titulu v španielskej La Lige Atletico Madrid nebodoval naplno už druhýkrát v ligovej sezóne. V sobotnom zápase 5. kola len remizoval s Athleticom Bilbao 0:0. V druhom domácom stretnutí za sebou uhral iba bezgólovú remízu, rovnaký výsledok sa zrodil aj v stredajšom dueli Ligy majstrov proti FC Porto.



Atletico sa pred nedeľnými súbojmi udržalo na prvej priečke tabuľky, no víťaz večerného súboja medzi Realom Madrid a FC Valencia ho mohol predstihnúť. Tréner Diego Simeone na úvod duelu veril v útoku dvojici Angel Correa, Antoine Griezmann, desať minút po zmene strán nahradil francúzskeho útočníka Luis Suarez. Gól však "Los Colchoneros" prvýkrát v ligovej sezóne nedali. "Nebudem hľadať žiadne výhovorky. To je futbal, občas sa to stane. Verím tomuto tímu a jeho hráčom. Budeme pracovať na tom, aby robili to, čo vždy, teda dávali góly," povedal podľa webu intothecalderon.com tréner Simeone.



Argentínsky kouč videl na trávniku aj pozitíva: "Naozaj sa mi páčilo, ako tím hral, hoci sme nemali príliš veľa šancí. De Paul rastie, Lodi sa zlepšuje, Kondogbia zapadol do tímu. Mužstvo sa nezlomilo, ani keď išlo do desiatich."



Duel poznačila červená karta, ktorú videl portugalský útočník Joao Felix. Ten prišiel na trávnik v 60. minúte, o 18 minút neskôr uvidel žltú kartu za faul a vzápätí okamžite aj druhú za nešportové správanie. "Nebola to z jeho strany adekvátna reakcia vzhľadom na to, v akej fáze sa nachádzal zápas. Rozumiem však, že také niečo sa z času na čas stane. Rozhodca si obháji, že hráča vylúčil. Som si však istý, že keby niečo podobné urobil niekto iný, riešilo by sa to inak," neodpustil si tréner Atletica poznámku smerom k rozhodcovi.