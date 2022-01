Atletico otočilo duel s Valenciou v nadstavenom čase

Madrid 23. januára (TASR) - Španielsky futbalový majster Atletico Madrid dvoma gólmi v nadstavenom čase dokázal otočiť sobotný domáci duel La Ligy a zdolať Valenciu 3:2. Argentínsky tréner Diego Simeone cenný triumf v 22. kole búrlivo oslavoval, zašprintoval k tribúnam s fanúšikmi a bola na ňom vidieť obrovská úľava. Madridčania ukončili nepriaznivú trojzápasovú sériu, v rámci ktorej tiež neuspeli v Španielskom pohári a v Superpohári.



Domáci ešte polhodinu pred koncom prehrávali 0:2, potom Atletico znížilo v 64. minúte zásluhou Matheusa Cunhu. V dramatickom nadstavenom čase najprv vyrovnal na 2:2 Angel Correa a v 90.+3 minúte dal víťazný gól domácich Mario Hermoso. Simeone bol pod tlakom, ktorý by teraz len druhé víťazstvo z uplynulých siedmich ligových zápasov mohlo trochu znížiť. "Takéto dni zostanú navždy s vami. Toto bol jeden z nich. Išli sme za víťazstvom, čo nám sily stačili. Podporovali nás fanúšikovia a tím ich vypočul," citovala agentúra AP Simeoneho, ktorého meno skandovali tribúny na Wanda Metropolitano na začiatku duelu, aby mu vyjadrili podporu. Po vystriedaní Joaa Felixa obrancom Felipem v druhom dejstve sa však na jeho adresu ozval aj piskot.



"Bol to bláznivý zápas od samého začiatku. Sme veľmi šťastní, že sme našli recept otočiť duel. Valencia je veľmi ťažký súper a náš tradičný rival," vyjadril sa Correa, ktorý do zápasu naskočil v druhom polčase. Hostí dostal po brejku do vedenia americký tínedžer Yunus Musah, bol to pre neho len druhý gól v La Lige, prvý dal ešte v roku 2020. "Áno, gól ma teší, ale je strašná škoda, že sme prehrali takýmto spôsobom," uviedol 19-ročný stredopoliar.



Atletico si poistilo štvrtú priečku v tabuľke, na tretí Betis Sevilla stráca štyri body, má v porovnaní s ním zápas k dobru. Valencia je bez výhry už štyri zápasy a v neúplnej tabuľke je deviata.



Druhý tím tabuľky FC Sevilla iba remizoval doma so Celtou Vigo 2:2. V polčase dokonca prehrával o dva góly, v druhom dejstve sa však nakopol a nakoniec vydrel aspoň bod. Tím trénera Julena Lopeteguiho sa mohol dostať na rozdiel jedného bodu k vedúcemu Realu Madrid, ktorý má o zápas menej. "Cítim to tak, že ak by sme mali k dispozícii ešte 5 minút, mohli sme aj vyhrať. Ukázali sme charakter, boli sme blízko k víťazstvu, ale urobili sme aj chyby," povedal stredopoliar Sevilly Papu Gomez. "Mali sme víťazstvo v rukách. Nakoniec odchádzame s jedným bodom, hoci sme mali získať všetky tri," povedal autor prvého gólu duelu Franco Cervi.