Londýn 27. augusta (TASR) - Futbalový útočník Pierre-Emerick Aubameyang je blízko k podpisu novej zmluvy s Arsenalom Londýn. Vo štvrtok to po rokovaniach s klubom uviedol tréner Mikel Arteta.



Tridsaťjedenročnému kapitánovi "kanonierov" sa o rok v lete skončí zmluva. "Som pozitívny. Mali sme skutočne dobré rozhovory s ním a jeho agentom a som si celkom istý, že čoskoro nájdeme dohodu. To je môj pocit. Myslím, že by mal byť rád, že je schopný zostať v klube na dlhú dobu a myslím si, že ľudia budú mať z tejto správy radosť," uviedol Arteta.



Aubameyang zaznamenal v drese Arsenalu 54 gólov v 85 zápasoch od príchodu z Borussie Dortmund v januári 2018.