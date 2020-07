Aubameyang strelil 50 ligových gólov najrýchlejšie v histórii Arsenalu

Londýn 2. júla (TASR) - Gabonský futbalista Piere-Emerick Aubameyang strelil v stredajšom stretnutí 32. kola najvyššej anglickej súťaže Norwichu dva góly a pokoril hranicu 50 zásahov v Premier League. Stačilo mu na to 79 zápasov, čím stanovil klubový rekord "kanonierov". Thierry Henry potreboval na rovnaký zápis o osem duelov viac, Ian Wright dokonca 101 zápasov.



Z hľadiska celej Premier League najrýchlejšie dosiahol päťdesiatgólovú hranicu Andy Cole, ktorý to v dresoch Newcastlu a Manchestru United stihol za 65 štartov. Rýchlejšie ako Aubameyangovi sa to podarilo iba ďalším štyrom hráčom: Alanovi Shearerovi (66), Ruudovi van Nistelrooyovi (68), Mohamedovi Salahovi a Fernandovi Torresovi (obaja 72).



Aubameyang prestúpil do Arsenalu v januári 2018 z Dortmundu za 56 miliónov libier. V premiérovej sezóne v Anglicku strelil 10 gólov, v tej minulej 22 a v súčasnej má na konte zatiaľ 21 zásahov. Na budúci rok mu však vyprší zmluva a zatiaľ sa so svojím zamestnávateľom nedohodol na novej. "Dúfam, že tu bude čo najdlhšie. Vždy, keď sa s ním o tom rozprávam hovorí, že je šťastný a páči sa mu prostredie," uviedol tréner Arsenalu Mikel Arteta podľa portálu BBC. Otázke o svojej budúcnosti sa nevyhol ani Aubameyang, viac svetla však do situácie nepriniesol: "Uvidíme, budeme rokovať a ktovie, čo sa stane. Teraz sa sústredím na koniec tejto sezóny."