Augsburg ukončil spoluprácu s trénerom Wagnerom

Na snímke Sandro Wagner. Foto: TASR/AP

Tridsaťosemročný Wagner prišiel do Augsburgu len toto leto a podpísal s ním kontrakt do júna 2028.

Autor TASR
Berlín 1. decembra (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Augsburg ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Sandrom Wagnerom. Podľa agentúry DPA sa tak udialo po vzájomnej dohode oboch strán.

Tridsaťosemročný Wagner prišiel do Augsburgu len toto leto a podpísal s ním kontrakt do júna 2028. Mužstvo má po dvanástich kolách Bundesligy na konte desať bodov za tri víťazstvá a jednu remízu a v tabuľke mu patrí 14. pozícia. Augsburg navyše vypadol už v 3. kole Nemeckého pohára, v ktorom prehral s druholigovým Bochumom 0:1.
