Augsburg získal českého reprezentanta Suchého

Augsburg 8. júla (TASR) - Nemecký futbalový klub FC Augsburg získal obrancu Mareka Suchého. Tridsaťjedenročný český reprezentant prišiel do tímu bundesligistu zo švajčiarskeho FC Bazilej a podpísal zmluvu do 30. júna 2021.



"Po Prahe, Moskve a Bazileji sa teším na nemeckú bundesligu. Je to skvelé, že mi Augsburg dal šancu," citovala slová Suchého agentúra dpa.