Bailly predĺžil kontrakt s Manchestrom United

Manchester 26. apríla (TASR) - Obranca Eric Bailly bude pôsobiť v anglickom futbalovom klube Manchester United ďalšie tri roky. S aktuálne druhým tímom Premier League podpísal zmluvu do roku 2024 s opciou na ďalšiu sezónu.



Dvadsaťsedemročný reprezentant Pobrežia Slonoviny prišiel do Manchestru z Villarrealu v roku 2016. Postihli ho viaceré zranenia, no napokon dosiahol hranicu 100 štartov za United. Informovala o tom agentúra AFP.