Bale má zdravotné problémy, pred duelom s Espanyolom netrénoval

Madrid 6. decembra (TASR) - Gareth Bale s najväčšou pravdepodobnosťou nebude futbalistom Realu Madrid k dispozícii v ligovom dueli s Espanyolom. Kouč Zinedine Zidane potvrdil, že waleský krídelník s tímom tento týždeň pre zranenie netrénoval.



"Napriek tomu, že sme mali pár dní voľno, necítil sa komfortne. Netrénoval s nami celý týždeň," uviedol v piatok Zidane. Bale má menší problém so stehnom a Real dúfa, že sa dá do poriadku pred očakávaným "El Clásico" 18. decembra na Camp Nou proti FC Barcelona.



Real naďalej trápia zranenia hráčov. Eden Hazard pre fraktúru v členku vynechá viac ako mesiac, duel s Barcelonou asi nestihne ani Marcelo pre zranenie lýtka z tréningu. Mimo hry sú aj Lucas Vazquez (prst), James Rodriguez a Marco Asensio (obaja koleno).



"Zranenia sú našou nočnou morou. Eden je nešťastný, ale stalo sa. Dúfam, že jeho zranenie nie je také vážne ako sa prv predpokladalo. Neviem čo budeme robiť, len verím, že sa čoskoro vráti, rovnako ako Marcelo a Gareth. Je to pre nás ďalšia rana, no nič s tým neurobíme," uviedol Zidane pre agentúru AFP.