Bale pre zranenie vynechá zápasy so Celtou Vigo a Interom Miláno

Madrid 12. septembra (TASR) - Futbalisti Realu Madrid sa musia v nedeľnom ligovom zápase so Celtou Vigo zaobísť bez Garetha Balea. Waleský krídelník utrpel menšie svalové zranenie a zrejme vynechá aj stredajší duel Ligy majstrov s Interom Miláno. Podľa periodika Diario AS by sa mal vrátiť do zostavy na budúcotýždňový duel s Valenciou.



Real Madrid sa v nedeľu predstaví prvýkrát na zrekonštruovanom štadióne Santiago Bernabeu. Debut si nevychutná ani David Alaba, ktorý sa zranil počas reprezentačnej prestávky.