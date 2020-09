Bale pricestoval do Londýna, hosťovanie v Tottenhame je na spadnutie

Londýn 18. septembra (TASR) - Návrat futbalového reprezentanta Walesu Garetha Balea do dresu Tottenhamu Hotspur začína naberať reálne kontúry. Hráč Realu Madrid v piatok pricestoval do Londýna, aby dotiahol podmienky svojho ročného hosťovania. Sprevádzal ho aj jeho tímový kolega Sergio Regulion, ktorému má Tottenham ponúknuť päťročný kontrakt.



Gareth Bale pôsobil v tíme "kohútov" od roku 2007 do roku 2013 a zaznamenal 43 gólov v 146 zápasoch v Premier League. Do Realu Madrid prestúpil za vtedy rekordnú sumu 100 miliónov eur. Jeho návrat podporujú aj fanúšikovia. Televízia Sky Sports zverejnila zábery, na ktorých je vidno ako príchod 31-ročného hráča pred tréningové centrum Tottenhamu sprevádza jasot a potlesk priaznivcov Tottenhamu. Správu priniesla agentúra dpa.